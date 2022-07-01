78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину – опрос

Еще 11% респондентов выбрали вариант ответа: "Нет, но я бы делал/делала это, если бы была возможность".

47% ответили, что стали больше носить национальную символику и цвета, 38% выбрали вариант ответа: "Нет, но я бы делал/делала это, если бы была возможность".

Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) опрошены 2500 человек.

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.