"Общайтесь в быту". Кремень заявил, что мэры и главы госадминистраций нарушают закон об украинском языке

Речь об этом зашла после вопроса, что нужно для окончательного перехода украинского общества на украинский язык.

"Я бы разделил, что есть те, кто исполняет обязанности местного самоуправления и пользуется негосударственным языком, и, собственно, украинское общество. По результатам последних социологических опросов, подавляющее большинство граждан Украины – наверняка рекордное за годы независимости Украины – перешло на украинский или совершенствует свои языковые компетенции", – ответил Кремень.

По словам языкового омбудсмена, украинского языка в стране стало "гораздо больше".

"А кто же нарушители? Мэры, руководители ВГА, эксперты, которые распространяют информацию и о положении дел на фронте, и что касается культуры, и внешней политики. Они должны для себя решить, потому что с 16 июля 2022 года вступают в силу изменения в Кодекс об админправонарушении и мы будем иметь право и будем обязаны налагать штрафы на тех, кто нарушает закон о языке", – объяснил он.

Кремень подчеркнул, что вопрос не в запрете общения на не украинском языке.

"Общайтесь в быту. Но когда вы предоставляете государственные услуги гражданам Украины на негосударственном языке, особенно в условиях войны, это вызов. Это неправильно. Мы будем на это реагировать, как определено законом", – заявил он.

Языковой омбудсмен отметил, что украинский язык в Украине "нужно защищать от тех, кто до сих пор считает, что "а какая разница, на каком языке общаться".

"Я всегда в таком случае спрашиваю, а на каком языке обращались ко всему миру защитники "Азовстали"? Украинский и английский. Поэтому любые языковые дискуссии следует прекращать, особенно в условиях войны. У нас есть свой язык, общайтесь на нем, особенно когда выполняете функции государства", – считает Кремень.