"Общайтесь в быту". Кремень заявил, что мэры и главы госадминистраций нарушают закон об украинском языке

Речь об этом зашла после вопроса, что нужно для окончательного перехода украинского общества на украинский язык.
"Я бы разделил, что есть те, кто исполняет обязанности местного самоуправления и пользуется негосударственным языком, и, собственно, украинское общество. По результатам последних социологических опросов, подавляющее большинство граждан Украины – наверняка рекордное за годы независимости Украины – перешло на украинский или совершенствует свои языковые компетенции", – ответил Кремень.
По словам языкового омбудсмена, украинского языка в стране стало "гораздо больше".
"А кто же нарушители? Мэры, руководители ВГА, эксперты, которые распространяют информацию и о положении дел на фронте, и что касается культуры, и внешней политики. Они должны для себя решить, потому что с 16 июля 2022 года вступают в силу изменения в Кодекс об админправонарушении и мы будем иметь право и будем обязаны налагать штрафы на тех, кто нарушает закон о языке", – объяснил он.
Кремень подчеркнул, что вопрос не в запрете общения на не украинском языке.
"Общайтесь в быту. Но когда вы предоставляете государственные услуги гражданам Украины на негосударственном языке, особенно в условиях войны, это вызов. Это неправильно. Мы будем на это реагировать, как определено законом", – заявил он.
Языковой омбудсмен отметил, что украинский язык в Украине "нужно защищать от тех, кто до сих пор считает, что "а какая разница, на каком языке общаться".
"Я всегда в таком случае спрашиваю, а на каком языке обращались ко всему миру защитники "Азовстали"? Украинский и английский. Поэтому любые языковые дискуссии следует прекращать, особенно в условиях войны. У нас есть свой язык, общайтесь на нем, особенно когда выполняете функции государства", – считает Кремень.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступают в силу поэтапно.
16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.
С 16 января 2022 года вступили в силу отдельные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.
Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.