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01 июля, 2022
 
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"Почему до сих пор война? " Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию

Рейнольдс: Я чувствую себя беспомощным, я чувствую безнадежность
Рейнольдс: Я чувствую себя беспомощным, я чувствую безнадежность
Фото: ЕРА

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс 30 июня во время выступления в Польше на сцене фестиваля Open'er Festival осудил российскую агрессию против Украины. Фрагмент его выступления опубликован в Twitter американского издания The Insider.

"Прекрасным людям Украины… 2022 год? Почему до сих пор война? Почему умирают дети? Почему мы не можем сделать что-то большее, чем спеть песню? Я чувствую себя беспомощным, я чувствую безнадежность", – сказал он. 

Певец также посвятил песню Alphaville Forever Young всем украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома в городах и селах, обстреливаемых или временно оккупированных российскими агрессорами.

Контекст:

Группа Imagine Dragons принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Save Ukraine. После нападения РФ на Украину музыканты отменили свои концерты в России

В начале июня во время концерта в Праге Рейнольдс поднял на сцене украинский флаг

Теги: Польша, война России против Украины, Imagine Dragons, Дэн Рейнольдс
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