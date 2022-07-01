"Почему до сих пор война? " Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию

"Прекрасным людям Украины… 2022 год? Почему до сих пор война? Почему умирают дети? Почему мы не можем сделать что-то большее, чем спеть песню? Я чувствую себя беспомощным, я чувствую безнадежность", – сказал он.
Певец также посвятил песню Alphaville Forever Young всем украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома в городах и селах, обстреливаемых или временно оккупированных российскими агрессорами.
Imagine Dragons lead singer Dan Reynolds dedicated a speech to Ukraine:— The Insider (@InsiderEng) July 1, 2022
‘‘To the beautiful people of Ukraine ... Is it 2022? Why is there still war? Why are the children dying? Why can we not do something more than sing a song. I feel helpless, I feel hopeless.’’ pic.twitter.com/JuOpDGLeow
Группа Imagine Dragons принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Save Ukraine. После нападения РФ на Украину музыканты отменили свои концерты в России.
В начале июня во время концерта в Праге Рейнольдс поднял на сцене украинский флаг.