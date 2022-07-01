"Почему до сих пор война? " Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию

Рейнольдс: Я чувствую себя беспомощным, я чувствую безнадежность Фото: ЕРА

"Прекрасным людям Украины… 2022 год? Почему до сих пор война? Почему умирают дети? Почему мы не можем сделать что-то большее, чем спеть песню? Я чувствую себя беспомощным, я чувствую безнадежность", – сказал он.

Певец также посвятил песню Alphaville Forever Young всем украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома в городах и селах, обстреливаемых или временно оккупированных российскими агрессорами.

Imagine Dragons lead singer Dan Reynolds dedicated a speech to Ukraine:



‘‘To the beautiful people of Ukraine ... Is it 2022? Why is there still war? Why are the children dying? Why can we not do something more than sing a song. I feel helpless, I feel hopeless.’’ pic.twitter.com/JuOpDGLeow — The Insider (@InsiderEng) July 1, 2022