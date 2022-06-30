"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину

"В нашей семье произошли перемены, из-за чего нам пришлось быстро уехать из дома. Только не беспокойтесь, все хорошо. Со временем смогу все рассказать", – написала она.
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В новом посте Боржемская сообщила, что вместе с детьми находится в Израиле.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.