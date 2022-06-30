"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину

"В нашей семье произошли перемены, из-за чего нам пришлось быстро уехать из дома. Только не беспокойтесь, все хорошо. Со временем смогу все рассказать", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)

В новом посте Боржемская сообщила, что вместе с детьми находится в Израиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)