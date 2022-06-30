Бульвар Шоубиз
 
30 июня, 2022
 
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"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом

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Галкин о Михалкове: Это вообще редкий бесогон, конечно. Хотя он уже не бесов гонит, а пургу
Галкин о Михалкове: Это вообще редкий бесогон, конечно. Хотя он уже не бесов гонит, а пургу
Фото: Максим Галкин - фан-сайт﻿ / Facebook

Российский шоумен Максим Галкин во время одного из своих концертов в Израиле высмеял поддерживающего агрессию РФ против Украины российского актера Никиту Михалкова. Видео, снятое во время концерта на камеру телефона, разместили в YouTube зрители. Ролик доступен для просмотра только на странице пользователя.

"С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий бесогон, конечно. Хотя он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый пургонос. Если у [российского пропагандиста Владимира] Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова – конкретно большой мохнатый шмель", – заявил Галкин.

Его реплика вызвала у зрителей смех.

Контекст:

Михалков внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины – за открытую поддержку российской агрессии и политики президента РФ Владимира Путина.

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: концерт, Никита Михалков, Владимир Соловьев, война России против Украины, Максим Галкин
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