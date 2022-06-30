  Никитюк рассказала, что еще, кроме голоса Арестовича, успокаивает ее во время войны

"Сейчас меня успокаивает голос [советника главы Офиса президента Алексея] Арестовича", – со смехом сказала Никитюк.

"Серьезно?" – удивилась Ефросинина.

"Сейчас меня успокаивают ВСУ. Меня успокаивает каждая новость, где говорится, что обезврежен российский танк, обезврежен российский вертолет, обезврежен еще один оккупант. Это все успокаивает, дает веру в победу", – став серьезной, отметила ведущая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

В первый день войны Никитюк обратилась к своим российским подписчикам, заявив им, что Россия начала бомбить Украину.

Ведущая организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого, а также помогает им с поиском жилья и питания.