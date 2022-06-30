  Никитюк: Я не думала, что украинцы – настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят

"До войны я не думала, что украинцы – настолько сильная нация. Я знала, но теперь убеждаюсь, что даже у украинских женщин, простите, если кого-то обижу, есть яйца. И это правда, – заявила Никитюк. – Ты идешь, а они звенят, звенят".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

В первый день войны Никитюк обратилась к своим российским подписчикам, заявив им, что Россия начала бомбить Украину.

Сейчас ведущая помогает украинским переселенцам, организовав для них приют в одной из школ Хмельницкого, а также помогает с поиском жилья и питания.