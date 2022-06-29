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30 июня, 2022
 
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"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем

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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото:ЕРА

Американская актриса Дженнифер Лопес 29 июня опубликовала в Instagram селфи, на котором крупным планом с верхнего ракурса запечатлела лицо с ярким макияжем.

Артистка позирует в белой блузке, застегнутой на все пуговицы. Ее волосы во время селфи были гладко зачесаны назад.

"Красота, которая вне времени", – оценили фото Лопес поклонники.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

Теги: Дженнифер Лопес, макияж
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