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29 июня, 2022
 
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28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь

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Ротару не комментировала информацию о задержании внука при попытке покинуть Украину
Ротару не комментировала информацию о задержании внука при попытке покинуть Украину
Фото:sofiarotaru.official / Instagram

Внук украинской певицы Софии Ротару, 28-летний музыкант Анатолий Евдокименко 29 июня опубликовал в Instagram свое черно-белое фото, на котором запечатлен развалившимся на стуле.

"Мне казалось, что я вижу сон, от которого уже никогда не проснусь", – подписал он фото, не уточнив, о каких событиях идет речь. 

Ротару оценила публикацию внука, поставив в комментариях сердце. 

Контекст:

7 марта стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.

Ротару не комментировала информацию о задержании отца и сына Евдокименко.

Теги: София Ротару, прокуратура, война России против Украины, Анатолий Евдокименко
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