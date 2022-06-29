28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь

"Мне казалось, что я вижу сон, от которого уже никогда не проснусь", – подписал он фото, не уточнив, о каких событиях идет речь.

Ротару оценила публикацию внука, поставив в комментариях сердце.

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Контекст:

7 марта стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.

Ротару не комментировала информацию о задержании отца и сына Евдокименко.