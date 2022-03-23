Внук Ротару появился в сети впервые после неудавшегося побега из Украины

Этот пост стал первым после неудавшегося побега мужчины в Молдову.
Евдокименко снялся в классическом пальто, черных брюках и ботинках. Он позировал, наклонив голову вниз. Справа он разместил цифру 28 – столько лет ему исполнилось 23 марта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Внук Ротару пытался незаконно покинуть территорию Украины вместе со своим отцом, 51-летним Русланом Евдокименко.
24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны.