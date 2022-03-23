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КУЛЬТУРА

Внук Ротару появился в сети впервые после неудавшегося побега из Украины

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Внуку Ротару исполнилось 28 лет
Внуку Ротару исполнилось 28 лет
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко 23 марта в Instagram Stories опубликовал свое фото по случаю собственного дня рождения.

Этот пост стал первым после неудавшегося побега мужчины в Молдову.

Евдокименко снялся в классическом пальто, черных брюках и ботинках. Он позировал, наклонив голову вниз. Справа он разместил цифру 28 – столько лет ему исполнилось 23 марта.


shmn/

Фото: shmn / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Внук Ротару пытался незаконно покинуть территорию Украины вместе со своим отцом, 51-летним Русланом Евдокименко

24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны.

Теги: Россия, Украина, война, военные, мобилизация, побег, война России против Украины, певица, фото, Анатолий Евдокименко, мужчины
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