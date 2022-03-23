Внук Ротару появился в сети впервые после неудавшегося побега из Украины

Этот пост стал первым после неудавшегося побега мужчины в Молдову.

Евдокименко снялся в классическом пальто, черных брюках и ботинках. Он позировал, наклонив голову вниз. Справа он разместил цифру 28 – столько лет ему исполнилось 23 марта.





Фото: shmn / Instagram

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