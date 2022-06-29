  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы

"Dantes и Дорофеева – твои друзья – они расстались. И семья Кацуриных – они также распались. И у них произошло шоу "Міняю жінку". Они поменялись парами. Ты был шокирован этой новостью?" – спросил у Шабанова ведущий шоу Слава Демин.
"Надя, ты будешь мне должна после этого эфира очень много денег, чтобы я ничего не рассказывал. У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике", – после паузы пошутил Шабанов.
"Значит, ты что-то знаешь?" – уточнил у него ведущий шоу.
"Конечно, но я не расскажу, – заявил Шабанов. – Они держали все в секрете. Если там что-то и происходило, я ничего не знал. Для меня это был сюрприз. Война – большой стресс. И ты начинаешь понимать: если не сейчас, то когда? И какое-то решение, которое ты откладывал, принимаешь и делаешь этот шаг. Мне кажется, у них именно так произошло".
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.
Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.