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29 июня, 2022
 
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"У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы

 
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Дорофеева рассталась с мужем после семи лет совместной жизни
Дорофеева рассталась с мужем после семи лет совместной жизни
Фото: nadyadorofeevanadya / Instagram

Украинский ведущий и шоумен Андрей Шабанов 20 июня в эфире шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина" прокомментировал роман украинской певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным, а также отношения мужа артистки, певца Dantes с женой Кацурина Дарьей.

"Dantes и Дорофеева – твои друзья – они расстались. И семья Кацуриных – они также распались. И у них произошло шоу "Міняю жінку". Они поменялись парами. Ты был шокирован этой новостью?" – спросил у Шабанова ведущий шоу Слава Демин.

"Надя, ты будешь мне должна после этого эфира очень много денег, чтобы я ничего не рассказывал. У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике", – после паузы пошутил Шабанов. 

"Значит, ты что-то знаешь?" – уточнил у него ведущий шоу. 

"Конечно, но я не расскажу, – заявил Шабанов. – Они держали все в секрете. Если там что-то и происходило, я ничего не знал. Для меня это был сюрприз. Война – большой стресс. И ты начинаешь понимать: если не сейчас, то когда? И какое-то решение, которое ты откладывал, принимаешь и делаешь этот шаг. Мне кажется, у них именно так произошло".

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.

Теги: семья, Надя Дорофеева, певица, ресторатор, Dantes, Андрей Шабанов, шоумен, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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