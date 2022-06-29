  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы

"Dantes и Дорофеева – твои друзья – они расстались. И семья Кацуриных – они также распались. И у них произошло шоу "Міняю жінку". Они поменялись парами. Ты был шокирован этой новостью?" – спросил у Шабанова ведущий шоу Слава Демин.

"Надя, ты будешь мне должна после этого эфира очень много денег, чтобы я ничего не рассказывал. У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике", – после паузы пошутил Шабанов.

"Значит, ты что-то знаешь?" – уточнил у него ведущий шоу.

"Конечно, но я не расскажу, – заявил Шабанов. – Они держали все в секрете. Если там что-то и происходило, я ничего не знал. Для меня это был сюрприз. Война – большой стресс. И ты начинаешь понимать: если не сейчас, то когда? И какое-то решение, которое ты откладывал, принимаешь и делаешь этот шаг. Мне кажется, у них именно так произошло".

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Видео: Ранок з Україною / YouTube