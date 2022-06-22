"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором

Артист опубликовал снимки спустя несколько часов после того, как Дорофеева подтвердила слухи о своем романе с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, обнародовав фото, на котором они запечатлены во время поцелуя.

"Вместе ли? 24.06", – подписал снимки с Дорофеевой Позитив, указав, вероятно, дату релиза новой песни.

"Любовный многоугольник?" – отреагировали подписчики.

"Интриганы, блин", – написали фолловеры.

"Будет совместная песня вновь?" – предположили поклонники.

Дорофеева пост коллеги пока что не комментировала.

Контекст:

Дорофеева и Позитив до весны 2020 года выступали в составе группы "Время и Стекло". После распада артисты занялись сольной карьерой.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.