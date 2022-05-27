Бульвар Шоубиз
 
27 мая, 2022
 
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alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes

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Дорофеева и Dantes сообщили о расставании в марте 2022 года
Дорофеева и Dantes сообщили о расставании в марте 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица alyona alyona 27 мая в эфире канала "Украина" прокомментировала расставание своих коллег, украинских артистов Нади Дорофеевой и Dantes.

"Такая была пара – и все. Мне так грустно, когда расстаются. Вы же были моим примером. С кого теперь брать пример? Единственные, на кого я еще возлагаю надежды, – это MamaRika и Сергей Середа. Такая пара классная. Пожалуйста, не разойдитесь", – сказала певица. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались. Пара прожила вместе семь лет.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения, а Dantes заявил, что будет круто, если Дорофеева и Кацурин будут вместе. Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.

Теги: Надя Дорофеева, alyona alyona, Dantes, MamaRika, расставание
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