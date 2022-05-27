  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes

"Такая была пара – и все. Мне так грустно, когда расстаются. Вы же были моим примером. С кого теперь брать пример? Единственные, на кого я еще возлагаю надежды, – это MamaRika и Сергей Середа. Такая пара классная. Пожалуйста, не разойдитесь", – сказала певица.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube