  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes

"Такая была пара – и все. Мне так грустно, когда расстаются. Вы же были моим примером. С кого теперь брать пример? Единственные, на кого я еще возлагаю надежды, – это MamaRika и Сергей Середа. Такая пара классная. Пожалуйста, не разойдитесь", – сказала певица.
Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались. Пара прожила вместе семь лет.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения, а Dantes заявил, что будет круто, если Дорофеева и Кацурин будут вместе. Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.