  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще

alyona alyona сообщила о расставании с бойфрендом в феврале 2022 года Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Причин несколько, но мы осознали, что у него своя карьера, у меня – своя. У него свои взгляды, у меня – свои. И, возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще. Но так как я известна и наши векторы творчества расходятся, это очень сложно. В будущем будет хуже", – заявила артистка.

По словам певицы, еще одной причиной стало то, что она уже "попробовала все и нагулялась", а ее экс-бойфренд "еще этим не пожил" в силу того, что по возрасту младше нее.

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