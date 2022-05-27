Бульвар Шоубиз
 
27 мая, 2022
 
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alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще

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alyona alyona сообщила о расставании с бойфрендом в феврале 2022 года
alyona alyona сообщила о расставании с бойфрендом в феврале 2022 года
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona 27 мая в эфире канала "Украина" рассказала о причинах расставания со своим бойфрендом, украинским рэпером Yoxden.

"Причин несколько, но мы осознали, что у него своя карьера, у меня – своя. У него свои взгляды, у меня – свои. И, возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще. Но так как я известна и наши векторы творчества расходятся, это очень сложно. В будущем будет хуже", – заявила артистка. 

По словам певицы, еще одной причиной стало то, что она уже "попробовала все и нагулялась", а ее экс-бойфренд "еще этим не пожил" в силу того, что по возрасту младше нее.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Впервые об отношениях с Yoxden alyona alyona рассказала 14 февраля 2021 года. Пара начала жить вместе 3 сентября.

alyona alyona все это время скрывала лицо бойфренда и говорила, что он сам избегает публичности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии. 

14 февраля 2022 года певица сообщила, что они с бойфрендом расстались

Теги: рэпер, alyona alyona, расставание, Yoxden
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