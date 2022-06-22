"Все будет хорошо, Вовчик", "Все равно ты лучший". В сети поддержали мужа Дорофеевой после того, как она показала своего нового бойфренда

"Вова, все равно ты лучший", – написали фолловеры.

"Все будет хорошо, Вовчик", – отреагировали подписчики.

"Dantes, ты лучший. Заслуживаешь лучшую вторую половинку!" – написали поклонники.

Сам певец пока никак не отреагировал на фото своей жены в обнимку с Кацуриным.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.