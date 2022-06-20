Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто

Во время съемки пара крепко держится за руки.

Проживающая сейчас за границей певица не стала называть имя бойфренда. Фото, вероятно, было сделано в тот же день, что и снимки, которые Дорофеева разместила в Instagram 18 июня – на них она запечатлена в том же коротком сарафане и ажурной кофте, что и на снимке в авто.

"Предчувствую новую музыку", – подписала снимки Дорофеева.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes . Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.