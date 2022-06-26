"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини

На заглавном снимке актриса позирует возле стены, а на втором изображена верхом на велосипеде.

На последнем фото знаменитость снялась с нижнего ракурса в летнем сарафане.

"Внимание, красотка", – оценили фото поклонники.

"Просто невероятно красиво", – восхитились подписчики.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.