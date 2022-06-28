Бульвар Шоубиз
 
28 июня, 2022
 
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Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу

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Дорофеева поздравила Dantes с 34-летием
Дорофеева поздравила Dantes с 34-летием
Фото: nadyadorofeeva / Instagra

Украинская певица Дорофеева 28 июня в Instagram Stories разместила пост, посвященный дню рождения ее мужа, украинского певца Dantes. Ему исполнилось 34 года.

"С днем рождения тебя. Знаю, как много ты еще сделаешь всего крутого. Пусть все твои мечты сбываются", – обратилась к артисту певица.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.

Теги: семья, Надя Дорофеева, певица, Dantes
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