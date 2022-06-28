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29 июня, 2022
 
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41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской

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Виталий и Юлия Ким воспитывают троих детей
Виталий и Юлия Ким воспитывают троих детей
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким 28 июня в эфире утреннего шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, как супруга Юлия реагирует на популярность в сети.

"Как жена относится к тому, что вы один из главных крашей нашей страны?" – спросила у Кима ведущая шоу Лилия Ребрик.

"Скажем так: уравновешено, но с опаской", – с улыбкой ответил 41-летний Ким.

Его ответ прозвучал на 12-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: семья, Виталий Ким
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