  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской

"Как жена относится к тому, что вы один из главных крашей нашей страны?" – спросила у Кима ведущая шоу Лилия Ребрик.

"Скажем так: уравновешено, но с опаской", – с улыбкой ответил 41-летний Ким.

Его ответ прозвучал на 12-й минуте видео.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube