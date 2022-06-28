Бульвар Шоубиз
 
28 июня, 2022
 
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Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит

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В 2015 году муж Повалий Лихута заявил, что украинцы должны обеспечивать семьи артистов, если не хотят, чтобы те выступали в РФ
В 2015 году муж Повалий Лихута заявил, что украинцы должны обеспечивать семьи артистов, если не хотят, чтобы те выступали в РФ
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Украинская певица Ирины Билык 28 июня в эфире канала "Украина" заявила, что муж выступающей перед российскими оккупантами украинской певицы Таисии Повалий, украинский продюсер Игорь Лихута радуется тому, что РФ напала на Украину.

"Я видела людей, которые мне рассказывали, что происходит сейчас с Лихутой. Он сидит, смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит", – заявила Билык.

Комментарий артистки прозвучал на 51-й минуте видео. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов.

Весной 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.

В 2015 году в интервью изданию "Бульвар Гордона" Лихута заявил, что люди, которые хотят, чтобы украинские артисты не ездили работать в Россию, должны брать на обеспечение их семьи.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Повалий была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.

Теги: Таисия Повалий, война России против Украины, Ирина Билык, Игорь Лихута
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