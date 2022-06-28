  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит

"Я видела людей, которые мне рассказывали, что происходит сейчас с Лихутой. Он сидит, смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит", – заявила Билык.

Комментарий артистки прозвучал на 51-й минуте видео.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов.

Весной 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.

В 2015 году в интервью изданию "Бульвар Гордона" Лихута заявил, что люди, которые хотят, чтобы украинские артисты не ездили работать в Россию, должны брать на обеспечение их семьи.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Повалий была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.