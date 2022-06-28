  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия

Дикусар и Билык состояли в отношениях с 2007-го по 2010 год Фото: Ирина Билык / Facebook

"Я звоню маме Димы Дикусара. Дима не выходит на связь, потому что он именно в части, где идут военные действия, – рассказала артистка. – Мама рассказывает, как его дела. А Дима не может так часто говорить, как я бы хотела".

Она призналась, что лично разговаривала с экс-возлюбленным около месяца назад. Последний пост на его странице в Instagram был опубликован 5 июня.

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