  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия

"Я звоню маме Димы Дикусара. Дима не выходит на связь, потому что он именно в части, где идут военные действия, – рассказала артистка. – Мама рассказывает, как его дела. А Дима не может так часто говорить, как я бы хотела".
Она призналась, что лично разговаривала с экс-возлюбленным около месяца назад. Последний пост на его странице в Instagram был опубликован 5 июня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дикусар и Билык состояли в отношениях с 2007-го по 2010 год.
1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет.
Билык, комментируя решение Дикусара защищать Украину, назвала его настоящим героем.