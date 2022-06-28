  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео

Ребрик – Демину: Я два слова не поняла. При чем тут поребрик? Фото: liliia.rebrik / Instagram

Инцидент произошел во время интервью с украинской певицей Ириной Билык.

"Ира, последний вопрос о пенсионерах за поребриком", – обратился к Билык Демин.

"Я два слова не поняла. При чем тут поребрик?" – возмущенно перебила Демина Ребрик.

"Прошу прощения", – рассмеялся в ответ Демин и перефразировал вопрос.

Диалог произошел на 12-й минуте видео.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube