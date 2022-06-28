  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео

Инцидент произошел во время интервью с украинской певицей Ириной Билык.
"Ира, последний вопрос о пенсионерах за поребриком", – обратился к Билык Демин.
"Я два слова не поняла. При чем тут поребрик?" – возмущенно перебила Демина Ребрик.
"Прошу прощения", – рассмеялся в ответ Демин и перефразировал вопрос.
Диалог произошел на 12-й минуте видео.
6 июня Ребрик сообщила, что будет вести утреннее шоу "Ранок х Україною" на канале "Украина" вместе с Деминым. Ранее ее соведущим был Анатолий Анатолич, который теперь ведет шоу в эфире в паре с Ириной Хоменко.