Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича

Ребрик: Слава, конечно, в этом никогда не признается, но по секрету расскажу – волновался, готовился Фото: liliia.rebrik / Instagram

"Новое утро – новые мы. Мой новый соведущий – Слава Демин. Слава, конечно, в этом никогда не признается, но по секрету расскажу – волновался, готовился", – написала Ребрик.

Она также сообщила, что ее предыдущий соведущий Анатолий Анатолич не покинул проект, а будет вести утренние выпуски вместе с Ириной Хоменко, которая ранее работала в паре с Григорием Германом.

По словам Ребрик, Герман покинул утреннее шоу и перешел работать в информационную программу.

"Теперь Гриша будет мочить рашистов в программах военной направленности",– подытожила ведущая.

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