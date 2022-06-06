Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича

"Новое утро – новые мы. Мой новый соведущий – Слава Демин. Слава, конечно, в этом никогда не признается, но по секрету расскажу – волновался, готовился", – написала Ребрик.
Она также сообщила, что ее предыдущий соведущий Анатолий Анатолич не покинул проект, а будет вести утренние выпуски вместе с Ириной Хоменко, которая ранее работала в паре с Григорием Германом.
По словам Ребрик, Герман покинул утреннее шоу и перешел работать в информационную программу.
"Теперь Гриша будет мочить рашистов в программах военной направленности",– подытожила ведущая.
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Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио "Львівська хвиля". С 2008 года является ведущим на радио "Люкс ФМ". По словам Демина, он будет совмещать работу на телевидении с обязанностями радиоведущего.