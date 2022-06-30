Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео

Киркоров позирует спиной к объективу во время произнесения тоста, в котором, перечисляя гостей, упомянул и украинскую певицу. Он назвал ее "своей любимой Лорак".

На видео также запечатлена российский тренер Ирина Виннер, которая являлась доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на последних президентских выборах и внесена в базу сайта "Миротворец". Также в ролике засветилась супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка.