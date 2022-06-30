Бульвар Шоубиз
 
30 июня, 2022
 
Новости

Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак замалчивает нападение РФ на Украину
Ани Лорак замалчивает нападение РФ на Украину
Фото: anilorak_dobro / Instagram

Замалчивающая нападение РФ на Украину украинская певица Ани Лорак 29 июня засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского артиста Филиппа Киркорова по случаю 10-летия его сына. Соответствующее видео, снятое на камеру телефона, опубликовано на странице фан-аккаунта украинской артистки.

Киркоров позирует спиной к объективу во время произнесения тоста, в котором, перечисляя гостей, упомянул и украинскую певицу. Он назвал ее "своей любимой Лорак".

На видео также запечатлена российский тренер Ирина Виннер, которая являлась доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на последних президентских выборах и внесена в базу сайта "Миротворец". Также в ролике засветилась супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Контекст:

После 2014 года Ани Лорак жила и работала в РФ.

2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Она не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена, а сама она избегала появления в публичном пространстве.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.

Теги: Дмитрий Песков, Филипп Киркоров, Ани Лорак, война России против Украины, Татьяна Навка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках
  Никитюк рассказала, что еще, кроме голоса Арестовича, успокаивает ее во время войны
  Никитюк рассказала, что еще, кроме голоса Арестовича, успокаивает ее во время войны
Приходько назвала Потапа говном. Он ответил ей
Приходько назвала Потапа говном. Он ответил ей
Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко о войне: Осталась только работа – других интересов нет
Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко о войне: Осталась только работа – других интересов нет
  Dantes после расставания с Дорофеевой: В самые темные времена не хочется быть одному
  Dantes после расставания с Дорофеевой: В самые темные времена не хочется быть одному
"Мы люди, и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой
"Мы люди, и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой
  Никитюк: Я не думала, что украинцы настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
  Никитюк: Я не думала, что украинцы – настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Все еще есть элегантные линии". 46-летняя звезда "Блондинки в законе" показала фигуру в купальнике
"Все еще есть элегантные линии". 46-летняя звезда "Блондинки в законе" показала фигуру в купальнике
  "Хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США
  "Хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США
  "Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье
  "Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье
  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами
  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 