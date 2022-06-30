Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео

Киркоров позирует спиной к объективу во время произнесения тоста, в котором, перечисляя гостей, упомянул и украинскую певицу. Он назвал ее "своей любимой Лорак".
На видео также запечатлена российский тренер Ирина Виннер, которая являлась доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на последних президентских выборах и внесена в базу сайта "Миротворец". Также в ролике засветилась супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка.
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После 2014 года Ани Лорак жила и работала в РФ.
2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Она не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена, а сама она избегала появления в публичном пространстве.
Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.
22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.