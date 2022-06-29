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29 июня, 2022
 
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Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет

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После 2014 года Ани Лорак жила и работала в РФ
После 2014 года Ани Лорак жила и работала в РФ
Фото: Ани Лорак / Facebook

Украинская певица Ирины Билык 28 июня в эфире утреннего шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина" прокомментировала свое отношение к замалчивающей российскую агрессию украинской певице Ани Лорак.

"У тебя есть жалость к Ани Лорак?" – спросил у певицы ведущий шоу Слава Демин.

"Конечно, нет. Я вычеркнула это имя навсегда", – коротко ответила Билык.

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

После 2014 года Ани Лорак жила и работала в РФ.

2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Она не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Ирина Билык
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