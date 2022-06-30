"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха

"Всегда люби себя", – знакомо ли вам такое состояние, когда ваша жизнь настолько насыщена событиями и эмоциями, но в какой-то момент вы останавливаетесь и у вас наступает пауза, – написала она. – Ваше тело вдруг сдается и вы чувствуете, как устали? Берегите себя, научитесь слушать свое тело и вовремя давать ему передышку".

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Контекст:

Наталья Кличко (до замужества Егорова) родилась в Броварах в 1974 году.

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступает в Германии в поддержку украинцев.