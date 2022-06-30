В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз

У Горбачева на обеих руках видны гематомы, а на заднем плане запечатлена капельница.

"Навестил Михаила Сергеевича. Главный итог беседы – нет разумной альтернативы новому "новому мышлению", – подписал фото Гринберг.

Гринберг не уточнил, почему Горбачев находится в клинике, но российский Telegram-канал Mash 20 июня писал, что у него есть проблемы с почками, поэтому необходимо регулярно проходить процедуру гемодиализа в одной из московских клиник.

Контекст:

Горбачев родился в 1931 году. Он занимал пост генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза с 1985 года, а с 1988 года – председателя президиума Верховного Совета СССР. В марте 1990 года избран президентом СССР на внеочередном съезде народных депутатов.

8 декабря 1991 года при Горбачеве были подписаны Беловежские соглашения, ознаменовавшие фактическое прекращение существования СССР. 25 декабря Горбачев объявил об отставке.