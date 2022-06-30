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30 июня, 2022
 
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В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз

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Горбачев родился в 1931 году
Горбачев родился в 1931 году
Фото: ЕРА

Российский экономист Руслан Гринберг 30 июня разместил в Facebook фото, на котором запечатлен в больничной палате рядом с лежащим на койке 91-летним первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

У Горбачева на обеих руках видны гематомы, а на заднем плане запечатлена капельница.  

"Навестил Михаила Сергеевича. Главный итог беседы – нет разумной альтернативы новому "новому мышлению", – подписал фото Гринберг. 

Фото: Ruslan Grinberg / Facebook
Фото: Ruslan Grinberg / Facebook

Гринберг не уточнил, почему Горбачев находится в клинике, но российский  Telegram-канал Mash 20 июня писал, что у него есть проблемы с почками, поэтому необходимо регулярно проходить процедуру гемодиализа в одной из московских клиник. 

Контекст:

Горбачев родился в 1931 году. Он занимал пост генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза с 1985 года, а с 1988 года – председателя президиума Верховного Совета СССР. В марте 1990 года избран президентом СССР на внеочередном съезде народных депутатов.

8 декабря 1991 года при Горбачеве были подписаны Беловежские соглашения, ознаменовавшие фактическое прекращение существования СССР. 25 декабря Горбачев объявил об отставке.

Теги: СССР, здоровье, Михаил Горбачев, президент
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