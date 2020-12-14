Названы актеры, которые сыграют Рейгана и Горбачева в политическом сериале – СМИ

76-летний американский актер Майкл Дуглас сыграет президента США Рональда Рейгана в сериале от американской телекомпании Paramount TV Studios. Об этом 11 декабря написал The Hollywood Reporter.
Сценарий для сериала будет написан по мотивам книги экс-главы Агентства по контролю над вооружениями и разоружению США Кеннета Адельмана "Рейган в Рейкьявике: 48 часов, которые положили конец холодной войне".
Образ президента СССР Михаила Горбачева в сериале воплотит австрийский актер Кристоф Вальц.
Режиссером сериала заявлен Джеймс Фоули, снимавший сериалы "Карточный домик" и "Твин Пикс".
В сериале будут описаны события, которые происходили в 1986 году во время встречи Рейгана и Горбачева в Рейкьявике (Исландия), сообщается издание.
Дуглас и Вальц также выступят продюсерами сериала. Дата начала съемок не сообщается.