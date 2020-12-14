Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2020
 
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Названы актеры, которые сыграют Рейгана и Горбачева в политическом сериале – СМИ

Американская телекомпания готовится к съемкам сериала, повествующего о встрече американского президента Рональда Рейгана с президентом СССР Михаилом Горбачевым в столице Исландии Рейкьявике в 1986 году, пишет The Hollywood Reporter.

Дуглас сыграет Рейгана в сериале, сценарий которого будет написан по мотивам книги Адельмана
Дуглас сыграет Рейгана в сериале, сценарий которого будет написан по мотивам книги Адельмана
Фото: Michael Douglas / Facebook

76-летний американский актер Майкл Дуглас сыграет президента США Рональда Рейгана в сериале от американской телекомпании Paramount TV Studios. Об этом 11 декабря написал The Hollywood Reporter.

Сценарий для сериала будет написан по мотивам книги экс-главы Агентства по контролю над вооружениями и разоружению США Кеннета Адельмана "Рейган в Рейкьявике: 48 часов, которые положили конец холодной войне". 

Образ президента СССР Михаила Горбачева в сериале воплотит австрийский актер Кристоф Вальц.

Режиссером сериала заявлен Джеймс Фоули, снимавший сериалы "Карточный домик" и "Твин Пикс".

В сериале будут описаны события, которые происходили в 1986 году во время встречи Рейгана и Горбачева в Рейкьявике (Исландия), сообщается издание.

Дуглас и Вальц также выступят продюсерами сериала. Дата начала съемок не сообщается.

Теги: США, СССР, Михаил Горбачев, режиссер, сериал, президент, Рональд Рейган, Майкл Дуглас, Карточный домик
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