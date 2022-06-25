Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе

По словам супруги киевского мэра, защита киевлян придает ее мужу сил. Рассказывая о Виталии Кличко, Наталья Кличко отметила, что в последние семь лет он "занимается строительством Украины".

Ранее жена мэра Киева долгое время избегала публичных высказываний о своем супруге.

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве.

С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступила в поддержку украинцев. По словам супруги киевского мэра, после начала войны ее мать и старшая сестра с сыном переехали к ней в Германию.