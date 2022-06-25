  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой

Monatik о Седоковой: Мы не общались так, чтобы: "Привет, как дела?" Фото: monatik_official / Instagram

"До полномасштабного вторжения ты общался со многими артистами, которые работают и остались в РФ. В частности, Седокова", – спросил у певца ведущий Слава Демин.

"Это было давно, – признался Monatik. – Смотри, мы не общались так, чтобы: "Привет, как дела?" – коротко ответил певец.

Комментируя позицию артистов в целом, которые замалчивают нападение РФ на Украину, Monatik отметил, что им с этим жить.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube