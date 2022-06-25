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25 июня, 2022
 
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Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой

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Monatik о Седоковой: Мы не общались так, чтобы: "Привет, как дела?"
Monatik о Седоковой: Мы не общались так, чтобы: "Привет, как дела?"
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik в интервью, 21 июня опубликованном на YouTube-канале радио "Люкс ФМ", рассказал об отношениях с замалчивающей войну украинской певицей Анной Седоковой, вместе с которой в 2016 году презентовал совместную песню под названием "Тише".

"До полномасштабного вторжения ты общался со многими артистами, которые работают и остались в РФ. В частности, Седокова", – спросил у певца ведущий Слава Демин. 

"Это было давно, – признался Monatik. – Смотри, мы не общались так, чтобы: "Привет, как дела?" – коротко ответил певец. 

Комментируя позицию артистов в целом, которые замалчивают нападение РФ на Украину, Monatik отметил, что им с этим жить.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Седокова родилась в 1982 году в Киеве. С 2002-го по 2004 год выступала в составе украинской группы "ВИА Гра". В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру. Певица работала и жила в РФ.

Она была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В 2020 году певица сообщила, что купила квартиру в Москве.

После нападения РФ на Украину Седокова ни разу не высказывала свое отношение к российской агрессии, замалчивая войну.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за "молчаливую поддержку путинского режима и замалчивание действий страны-агрессора".

Теги: война России против Украины, Анна Седокова, Monatik
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