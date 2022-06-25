  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой

"До полномасштабного вторжения ты общался со многими артистами, которые работают и остались в РФ. В частности, Седокова", – спросил у певца ведущий Слава Демин.
"Это было давно, – признался Monatik. – Смотри, мы не общались так, чтобы: "Привет, как дела?" – коротко ответил певец.
Комментируя позицию артистов в целом, которые замалчивают нападение РФ на Украину, Monatik отметил, что им с этим жить.
Седокова родилась в 1982 году в Киеве. С 2002-го по 2004 год выступала в составе украинской группы "ВИА Гра". В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру. Певица работала и жила в РФ.
Она была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В 2020 году певица сообщила, что купила квартиру в Москве.
После нападения РФ на Украину Седокова ни разу не высказывала свое отношение к российской агрессии, замалчивая войну.
Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за "молчаливую поддержку путинского режима и замалчивание действий страны-агрессора".