  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой

"Я уже не являюсь продюсерским продуктом Moзgi, – сказала она. – Мы продолжаем поддерживать друг друга, но в совершенно других условиях. Я являюсь самостоятельным артистом, сама принимаю решения, но, если нужна помощь, конечно, Moзgi поддерживает".
Певица заявила, что украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) также ушел из продюсерского центра, которым руководят украинский певец Потап и его экс-жена Ирина Горовая.
Michelle Andrade была артисткой продюсерского центра Mozgi Entertainment с 2016 года.
Позитив сотрудничал с продюсерским центром со времен группы "Время и Стекло", в которой до марта 2020 года выступал дуэтом с певицей Надей Дорофеевой. После распада коллектива артисты занялись сольной карьерой.