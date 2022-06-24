  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой

Michelle Andrade заявила, что Позитив также ушел из продюсерского центра, которым руководят Потап и Горовая Фото: mozgi_group / Instagram

"Я уже не являюсь продюсерским продуктом Moзgi, – сказала она. – Мы продолжаем поддерживать друг друга, но в совершенно других условиях. Я являюсь самостоятельным артистом, сама принимаю решения, но, если нужна помощь, конечно, Moзgi поддерживает".

Певица заявила, что украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) также ушел из продюсерского центра, которым руководят украинский певец Потап и его экс-жена Ирина Горовая.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube