Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии

Michelle Andrade в Португалии принимала участие в митингах в поддержку Украины Фото предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Португалия должна была стать последней страной съемочного пула, после чего ведущие и съемочная группа планировали вернуться домой, отмечается в релизе.

О том, что РФ напала на Украину, певица узнала от родных по телефону.

"Мы решили оставаться в Португалии, потому что домой возвращаться небезопасно. Первые дни в Лиссабоне мы были в диком шоке, просыпались с тревогой и трясущимися руками, но пытались держаться вместе. Мне даже было страшно оставаться одной в комнате. Хотелось только домой, обнять своих близких", – рассказала артистка.

По словам певицы, со временем она стала принимать участие в антивоенных митингах в поддержку Украины в столице Португалии, а также открыла сбор средств для покупки тепловизора, раций, бронежилетов.

"Продолжаем собирать на коптер. Ходим в местный волонтерский центр помогать сортировать лекарства, продукты и детское питание для отправки в Украину", – подытожила Michelle Andrade

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