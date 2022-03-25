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25 марта, 2022
 
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Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии

Michelle Andrade в Португалии принимала участие в митингах в поддержку Украины
Michelle Andrade в Португалии принимала участие в митингах в поддержку Украины
Фото предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущая нового сезона шоу "Орла и решка" на "Новом канале", украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, вместе со съемочной командой проекта прибыла в Португалию. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "Нового канала"

Португалия должна была стать последней страной съемочного пула, после чего ведущие и съемочная группа планировали вернуться домой, отмечается в релизе.

О том, что РФ напала на Украину, певица узнала от родных по телефону. 

"Мы решили оставаться в Португалии, потому что домой возвращаться небезопасно. Первые дни в Лиссабоне мы были в диком шоке, просыпались с тревогой и трясущимися руками, но пытались держаться вместе. Мне даже было страшно оставаться одной в комнате. Хотелось только домой, обнять своих близких", – рассказала артистка.

По словам певицы, со временем она стала принимать участие в антивоенных митингах в поддержку Украины в столице Португалии, а также открыла сбор средств для покупки тепловизора, раций, бронежилетов. 

"Продолжаем собирать на коптер. Ходим в местный волонтерский центр помогать сортировать лекарства, продукты и детское питание для отправки в Украину", –  подытожила Michelle Andrade

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Португалия, митинг, волонтеры, война России против Украины, Лиссабон, Michelle Andrade, Орел и решка
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