"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями

Макашов и Michelle Andrade являются ведущими "Орла и решки" с весны 2021 года Фото предоставлено "Новым каналом"

"Это произошло в самых больших и опасных трущобах под названием Villa 31. Как только туда зашли, у меня сразу все сжалось внутри! Честно, в бразильских трущобах чувствуешь себя гораздо безопаснее", – заявила певица.

По ее словам, местные жители с самого начала "вели себя странно".

"Мы встретили банду парней лет 20, которые бросались камнями на мосту. Я подошла спросить, зачем они это делают, после чего вышел их главный и одним лишь взглядом дал понять, что нам здесь находиться не стоит. Он был очень агрессивен, начал наезжать! Мы с командой побежали, а парень бросал в нас камни", – рассказала Michelle Andrade.

В релизе отмечается, что выпуск, снятый в трущобах Буэнос-Айреса, выйдет в эфир 19 февраля.