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18 февраля, 2022
 
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"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями

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Макашов и Michelle Andrade являются ведущими "Орла и решки" с весны 2021 года
Макашов и Michelle Andrade являются ведущими "Орла и решки" с весны 2021 года
Фото предоставлено "Новым каналом"

Ведущие нового сезона шоу "Орел и решка" на "Новом канале", украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов во время съемок передачи в Буэнос-Айресе (Аргентина) подверглись нападению со стороны местного жителя. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Это произошло в самых больших и опасных трущобах под названием Villa 31. Как только туда зашли, у меня сразу все сжалось внутри! Честно, в бразильских трущобах чувствуешь себя гораздо безопаснее", – заявила певица.

По ее словам, местные жители с самого начала "вели себя странно". 

"Мы встретили банду парней лет 20, которые бросались камнями на мосту. Я подошла спросить, зачем они это делают, после чего вышел их главный и одним лишь взглядом дал понять, что нам здесь находиться не стоит. Он был очень агрессивен, начал наезжать! Мы с командой побежали, а парень бросал в нас камни", – рассказала Michelle Andrade. 

В релизе отмечается, что выпуск, снятый в трущобах Буэнос-Айреса, выйдет в эфир 19 февраля.

Контекст:

О том, что Michelle Andrade и Макашов будут новыми ведущими шоу "Орел и решка" на "Новом канале", стало известно весной 2021 года.

Теги: Аргентина, нападение, Буэнос-Айрес, Michelle Andrade, Орел и решка, ведущий
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