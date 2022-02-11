"После этого пресс горит – так хорошо". Michelle Andrade показала вместе с тренером жиросжигающие упражнения для мышц живота. Видео

"После этого пресс горит – так хорошо. Главный совет при выполнении этой тренировки – убедитесь, что все время контролируете и ощущаете, как работает пресс. Для выполнения этой тренировки не требуется никакого оборудования, только ты и коврик", – написал тренер.

Контекст:

Кроме Michelle Andrade, Хомицкий тренирует также украинскую певицу Настю Каменских.

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой продюсерского центра Mozgi.

В мае 2021 года стало известно, что артистка стала ведущей шоу "Орел и решка" на "Новом канале".