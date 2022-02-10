  Звезда "Женского квартала" Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием все в нее запрыгнем

"У нас у комиков все по-другому. Ты либо смешной, либо не смешной. Ты либо типаж в этот проект, либо не типаж. Переспишь ты или не переспишь – типажом ты не станешь. Ты публику не обманешь. Я не буду отрицать, что такого нет. Конечно, я 150 раз слышала вот это продюсер и актриса – это такое клише, мне кажется. Мне никто ничего такого не предлагал почему-то. Я не могу такого сказать и ни об одной своей коллеге-юмористке, которая пробилась. Где эта постель? Покажите! Мы с удовольствием в нее запрыгнем все вместе", – заявила Сопонару.
Актриса призналась, что у нее не было романов и с коллегами по съемочной площадке.
"Вообще никогда у меня не было отношений с актерами или юмористами", – рассказала она.
Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером. По словам Сопонару, ее избранник стал первым мужчиной, с которым она начала жить вместе.