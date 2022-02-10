  Звезда "Женского квартала" Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием все в нее запрыгнем

"У нас у комиков все по-другому. Ты либо смешной, либо не смешной. Ты либо типаж в этот проект, либо не типаж. Переспишь ты или не переспишь – типажом ты не станешь. Ты публику не обманешь. Я не буду отрицать, что такого нет. Конечно, я 150 раз слышала вот это продюсер и актриса – это такое клише, мне кажется. Мне никто ничего такого не предлагал почему-то. Я не могу такого сказать и ни об одной своей коллеге-юмористке, которая пробилась. Где эта постель? Покажите! Мы с удовольствием в нее запрыгнем все вместе", – заявила Сопонару.

Актриса призналась, что у нее не было романов и с коллегами по съемочной площадке.

"Вообще никогда у меня не было отношений с актерами или юмористами", – рассказала она.

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Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube