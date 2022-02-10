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10 февраля, 2022
 
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"Теперь вы знаете обо мне все". Зеленская рассказала, как за три месяца похудела на 10 кг и чем кормит мужа-президента, с которым "повезло"

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Елена и Владимир Зеленский поженились в 2003 году
Елена и Владимир Зеленский поженились в 2003 году
Фото: ЕРА

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена 10 февраля в Instagram рассказала, как похудела после первых родов и какого рациона придерживается сейчас вся ее семья.

"Как и большинство из нас, я пришла к здоровому питание не сразу. После рождения дочери я оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше. Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы – нет. Обратилась к консультанту по похудению. Жесткая диета, минимальные порции, пятиразовое питание, планирование рациона в неделю, бесконечное приготовление, контейнеры с собой. Три месяца муштры – и я довольна! Минус 10 [кг] на весах", – написала Зеленская.

Жена президента отметила, что, похудев, потеряла энергию, тонус и гормональный баланс.

"Я осознала, что в жизни все должно быть сбалансировано. Должен быть спорт, должно быть рациональное питание – без исключения каких-либо продуктов навсегда, полноценное, разумное. Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками", – призналась она.

Зеленская отметила, что позволяет себе калорийные десерты, но отрабатывает их в зале, мясо, рыбу, каши и картофель сочетает только с овощами. Она подчеркнула, что их дети также придерживаются установленных правил питания.

"Теперь вы знаете обо мне все. Совершенно не идеальная, совершаю ошибки, стараюсь вовремя исправлять", – подытожила она.

Контекст:

В браке Елена и Владимир Зеленские живут с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: продукты, Владимир Зеленский, президент, семья, Елена Зеленская, похудение, питание
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