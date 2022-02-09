  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании

"Я первый раз живу с мужчиной. Я никогда не жила с мужчиной раньше. Это мой первый опыт", – призналась актриса.
По словам Спопонару, она познакомилась со своим избранником в киевском ночном клубе.
"Я пришла с подружками, была не накрашена, в очках, в какой-то футболке, джинсах, кедах. Уверена, если бы я была фифа в тот день, он бы хрен ко мне подошел знакомиться", – отметила актриса.
Сопонару рассказала, что Рис младше ее на три года.
Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Бойфренд Сопонару работает в Украине промоутером.