  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании

Сопонару старше своего возлюбленного на три года Фото: zhenskiykvartal_official / Instagram

"Я первый раз живу с мужчиной. Я никогда не жила с мужчиной раньше. Это мой первый опыт", – призналась актриса.

По словам Спопонару, она познакомилась со своим избранником в киевском ночном клубе.

"Я пришла с подружками, была не накрашена, в очках, в какой-то футболке, джинсах, кедах. Уверена, если бы я была фифа в тот день, он бы хрен ко мне подошел знакомиться", – отметила актриса.

Сопонару рассказала, что Рис младше ее на три года.

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Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube