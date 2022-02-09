  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние

"Если бы я вдруг проснулась мужчиной, то?.." – спросила у актрисы ведущая проекта Александра Кучеренко, попросив быстро закончить эту фразу.
"Я попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние", – ответила Булитко.
Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".
Премьера первого сезона сериала "Папаньки" производства "Дизель Студио" состоялась осенью 2018 года на ICTV. По сюжету героиня Булитко влюблена в мужчину, роль которого исполняет Евгений Гашенко.
В августе 2020 года артистка сообщила, что состоит в отношениях с программистом из Запорожья. При этом актриса не стала называть его имя. Булитко также призналась, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.