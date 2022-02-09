  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние

"Если бы я вдруг проснулась мужчиной, то?.." – спросила у актрисы ведущая проекта Александра Кучеренко, попросив быстро закончить эту фразу.

"Я попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние", – ответила Булитко.

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube