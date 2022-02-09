  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Я не та женщина, которая зайдет в чужие отношения

"Чем ты отличаешься от своей героини в сериале "Папаньки"? – спросила у Булитко ведущая проекта Александра Кучеренко.

"Я не та женщина, которая зайдет в чужие отношения", – призналась артистка.

Отвечая на вопрос, почему скрывает своего избранника, Булитко призналась, что не хочет, чтобы его оценивали. Она подчеркнула, что мечтает о свадьбе на берегу океана.

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube