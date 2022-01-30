"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца

Ролик 39-летняя Булитко оставила без подписи.

"Ноги – просто секс", – отметил olose20777.

"Секси-бейба", – прокомментировал пользователь ksavenko58.

"Ух, какая", – написал vet.fish.ua.

Контекст:

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".

В августе 2020 года артистка сообщила, что состоит в отношениях с программистом из Запорожья. При этом актриса не стала называть его имя. Булитко также призналась, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.