"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца

Ролик 39-летняя Булитко оставила без подписи.
"Ноги – просто секс", – отметил olose20777.
"Секси-бейба", – прокомментировал пользователь ksavenko58.
"Ух, какая", – написал vet.fish.ua.
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Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".
В августе 2020 года артистка сообщила, что состоит в отношениях с программистом из Запорожья. При этом актриса не стала называть его имя. Булитко также призналась, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.