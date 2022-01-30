Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2022
 
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"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца

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Видео Виктория Булитко оставила без подписи
Видео Виктория Булитко оставила без подписи
Фото: bulitka / Instagram

Актриса украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Виктория Булитко 29 января опубликовала в Instagram короткое видео, для которого позировала в мини-платье с цветочным принтом. В кадре она сначала жонглировала мандарином, а затем расставила ноги и прогнулась во время танца.

Ролик 39-летняя Булитко оставила без подписи.

"Ноги – просто секс", – отметил olose20777.

"Секси-бейба", – прокомментировал пользователь ksavenko58.

"Ух, какая", – написал vet.fish.ua.

Контекст:

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".

В августе 2020 года артистка сообщила, что состоит в отношениях с программистом из Запорожья. При этом актриса не стала называть его имя. Булитко также призналась, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.

Теги: видео, актриса, Дизель Шоу, Дизель Студио, Виктория Булитко, мандарины, ноги
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