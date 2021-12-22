Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2021
 
Новости

"Губищи накачала", "С такой кисой какой уж тут сон?" Булитко из "Дизель Шоу" томно позировала для видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Булитко пожелала подписчикам спокойной ночи
Булитко пожелала подписчикам спокойной ночи
Фото: bulitka / Instagram

Актриса украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Виктория Булитко 21 декабря опубликовала в Instagram серию видео, для которых томно позировала, приоткрывая рот и закрывая глаза.

"Споки-ноки, или разнообразие фильтров", – подписала она публикацию.

"Ну какое же это "споки-ноки"? Это сексуальная провокация прямо", – написал krokodil_1975.

"С такой кисой какой уж тут сон? Поцеловать хоть бы разок в губки нежные и сладкие, и тогда на бочок можно. Эх", – прокомментировал shimanovichandrei.

"Губищи накачала! Нахрена?" – спросила elenaglazunova924.

Контекст:

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".

В августе 2020 года артистка сообщила, что состоит в отношениях с программистом из Запорожья. При этом актриса не стала называть его имя. Булитко также призналась, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.

Теги: видео, актриса, Дизель Шоу, Виктория Булитко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
Дмитрий ГОРДОН
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
Дмитрий ГОРДОН
Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие
Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сеть попали фото Кристен Стюарт и ее невесты, сделанные папарацци в аэропорту Ванкувера
В сеть попали фото Кристен Стюарт и ее невесты, сделанные папарацци в аэропорту Ванкувера
В Украине в этом году не будут вручать премию "Золотой хрен"
В Украине в этом году не будут вручать премию "Золотой хрен"
27-летняя Репяхова после ссоры с Павликом засветила перед зеркалом сосок
27-летняя Репяхова после ссоры с Павликом засветила перед зеркалом сосок
"У тебя красивые буфера", "Ходячий секс". Цибульская засветила пышную грудь в декольте
"У тебя красивые буфера", "Ходячий секс". Цибульская засветила пышную грудь в декольте
  Макс Барских рассказал британскому журналу Wonderland о своем первом треке и почему перестал спешить
  Макс Барских рассказал британскому журналу Wonderland о своем первом треке и почему перестал спешить
"Губищи накачала", "С такой кисой какой уж тут сон?" Булитко из "Дизель Шоу" томно позировала для видео
"Губищи накачала", "С такой кисой какой уж тут сон?" Булитко из "Дизель Шоу" томно позировала для видео
  "Это интимный момент". Кравец из "Квартала 95" рассказала, как вместе с мужем закрывается в ванной, когда к детям приходит няня
  "Это интимный момент". Кравец из "Квартала 95" рассказала, как вместе с мужем закрывается в ванной, когда к детям приходит няня
Мэрайя Кэри показала, как ее собаки "исполняют" рождественский хит All I Want For Christmas Is You
Мэрайя Кэри показала, как ее собаки "исполняют" рождественский хит All I Want For Christmas Is You
У Джейкоба Элорди новые отношения спустя месяц после разрыва с дочерью Синди Кроуфорд
У Джейкоба Элорди новые отношения спустя месяц после разрыва с дочерью Синди Кроуфорд
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке
Названа новая дата финала конкурса "Мисс мира", который был отменен из-за вспышки коронавируса среди участниц
Названа новая дата финала конкурса "Мисс мира", который был отменен из-за вспышки коронавируса среди участниц
"Чуть ли не соски наружу", "Королева". Миша Романова появилась на публике в платье без бретелек с очень большим декольте
"Чуть ли не соски наружу", "Королева". Миша Романова появилась на публике в платье без бретелек с очень большим декольте
"Это пипецкий пипец". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, показал грудь, промежность и пятую точку
"Это пипецкий пипец". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, показал грудь, промежность и пятую точку
39-летняя Седокова показала свое фото в купальнике, которое стояло у ее молодого мужа на заставке телефона
39-летняя Седокова показала свое фото в купальнике, которое стояло у ее молодого мужа на заставке телефона
  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания
  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания
В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности
В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS