"Губищи накачала", "С такой кисой какой уж тут сон?" Булитко из "Дизель Шоу" томно позировала для видео

"Споки-ноки, или разнообразие фильтров", – подписала она публикацию.

"Ну какое же это "споки-ноки"? Это сексуальная провокация прямо", – написал krokodil_1975.

"С такой кисой какой уж тут сон? Поцеловать хоть бы разок в губки нежные и сладкие, и тогда на бочок можно. Эх", – прокомментировал shimanovichandrei.

"Губищи накачала! Нахрена?" – спросила elenaglazunova924.

Контекст:

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".

В августе 2020 года артистка сообщила, что состоит в отношениях с программистом из Запорожья. При этом актриса не стала называть его имя. Булитко также призналась, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.