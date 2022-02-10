  "Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги". 35-летняя Сопонару из "Женского квартала" рассказала о своих гонорарах

"Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги, – заявила она. – Сегодня я могу себе позволить больше, чем могла раньше. Но это не то, чего бы мне хотелось. Я хочу очень много денег, чтобы не быть от них зависимой и чтобы мое окружение не было от них зависимым. Чтобы мы такие сидели: "А поехали в Таиланд?!" А кто-то такой: Ой, я не могу, у меня нет денег". А ты: "Девочка моя, я не спрашиваю, можешь ты или нет, я говорю: "Поехали в Таиланд". Чтобы взять семью, друзей – мне кажется, деньги для этого нужны – чтобы тратить их на эмоции".
По словам певицы, родители помогли ей приобрести квартиру, а машину она купила себе сама, но теперь хочет все поменять.
Артистка уточнила, что ее ежемесячный доход сейчас составляет менее $10 тыс.
Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером. По словам Сопонару, ее избранник стал первым мужчиной, с которым она начала жить вместе.