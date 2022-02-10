  "Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги". 35-летняя Сопонару из "Женского квартала" рассказала о своих гонорарах

"Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги, – заявила она. – Сегодня я могу себе позволить больше, чем могла раньше. Но это не то, чего бы мне хотелось. Я хочу очень много денег, чтобы не быть от них зависимой и чтобы мое окружение не было от них зависимым. Чтобы мы такие сидели: "А поехали в Таиланд?!" А кто-то такой: Ой, я не могу, у меня нет денег". А ты: "Девочка моя, я не спрашиваю, можешь ты или нет, я говорю: "Поехали в Таиланд". Чтобы взять семью, друзей – мне кажется, деньги для этого нужны – чтобы тратить их на эмоции".

По словам певицы, родители помогли ей приобрести квартиру, а машину она купила себе сама, но теперь хочет все поменять.

Артистка уточнила, что ее ежемесячный доход сейчас составляет менее $10 тыс.

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Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube