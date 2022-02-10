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10 февраля, 2022
 
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"Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги". 35-летняя Сопонару из "Женского квартала" рассказала о своих гонорарах

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Сопонару: Мне кажется, деньги нужны, чтобы тратить их на эмоции
Сопонару: Мне кажется, деньги нужны, чтобы тратить их на эмоции
Фото: zhenskiykvartal_official / Instagram

Актриса проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в интервью, которое 9 февраля вышло на YouTube-канале "Олицкая", призналась, что не чувствует себя финансово независимой.

"Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги, – заявила она. – Сегодня я могу себе позволить больше, чем могла раньше. Но это не то, чего бы мне хотелось. Я хочу очень много денег, чтобы не быть от них зависимой и чтобы мое окружение не было от них зависимым. Чтобы мы такие сидели: "А поехали в Таиланд?!" А кто-то такой: Ой, я не могу, у меня нет денег". А ты: "Девочка моя, я не спрашиваю, можешь ты или нет, я говорю: "Поехали в Таиланд". Чтобы взять семью, друзей – мне кажется, деньги для этого нужны – чтобы тратить их на эмоции".

По словам певицы, родители помогли ей приобрести квартиру, а машину она купила себе сама, но теперь хочет все поменять. 

Артистка уточнила, что ее ежемесячный доход сейчас составляет менее $10 тыс.

ВИДЕО
Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube
Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером. По словам Сопонару, ее избранник стал первым мужчиной, с которым она начала жить вместе.

Теги: доходы, деньги, актриса, Женский Квартал, Ирина Сопонару
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