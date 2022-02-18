Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру

Актер заявил, что осуществленная Джоли еще в октябре 2021 года сделка нарушила их предыдущие договоренности о том, что продажа акций не может быть осуществлена без получения согласия совладельца. Актер также отметил, что у него было право преимущественной покупки и он мог бы им воспользоваться.

В своем иске Питт требует возмещения убытков и прекращения продажи акций компании Шефлера.

Контекст:

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в том самом имении Шато Мираваль, которое сейчас стало поводом для судебного иска.

Изначально при покупке имения в 2008 году Питту принадлежало 60% акций компании Quimicum, которая владеет имением, а Джоли – 40%, но в 2013 году актер отдал ей 10%, после чего их доли уравнялись.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.

Шефлер является владельцем компании SPI Group, которая занимается производством алкогольных напитков.