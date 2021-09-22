Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2021
 
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Питт обратился в суд с новым иском против Джоли

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Питт и Джоли официально развелись в 2019 году
Питт и Джоли официально развелись в 2019 году
Фото: ЕРА

Компания американского актера Брэда Питта обратилась в суд Люксембурга с иском против компании его экс-супруги, американской актрисы Анджелины Джоли, утверждая, что она хочет исключить его из прибыльной сделки по продаже акций их французского имения Шато Мираваль (Chateau Miraval). Об этом 21 сентября написало издание ET со ссылкой на судебные документы.

Изначально при покупке имения в 2008 году Питту принадлежало 60% акций компании Quimicum, которая владеет имением, а Джоли – 40%, но в 2013 году актер отдал ей 10%, после чего их доли уравнялись. Отмечается, что на данный момент эксперты оценивают имение в $164 млн.

В исковом заявлении говорится, что бывшая жена Питта хочет извлечь выгоду из "невероятного количества работы, времени и денег", которое он вложил в имение. 

В публикации отмечается, что по правилам Джоли должна была предложить покупку акций в первую очередь бывшему мужу, но она якобы "стремится продать его кому угодно, только не Питту". Представители актера заверили, что предпринимали попытки урегулировать конфликт мирным путем.

Контекст:

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в том самом имении Шато Мираваль, которое сейчас стало поводом для судебного иска.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия. 

Теги: Анджелина Джоли, скандал, Брэд Питт, развод
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