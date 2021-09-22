Питт обратился в суд с новым иском против Джоли

Изначально при покупке имения в 2008 году Питту принадлежало 60% акций компании Quimicum, которая владеет имением, а Джоли – 40%, но в 2013 году актер отдал ей 10%, после чего их доли уравнялись. Отмечается, что на данный момент эксперты оценивают имение в $164 млн.
В исковом заявлении говорится, что бывшая жена Питта хочет извлечь выгоду из "невероятного количества работы, времени и денег", которое он вложил в имение.
В публикации отмечается, что по правилам Джоли должна была предложить покупку акций в первую очередь бывшему мужу, но она якобы "стремится продать его кому угодно, только не Питту". Представители актера заверили, что предпринимали попытки урегулировать конфликт мирным путем.
Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в том самом имении Шато Мираваль, которое сейчас стало поводом для судебного иска.
После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.