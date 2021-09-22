Питт обратился в суд с новым иском против Джоли

Изначально при покупке имения в 2008 году Питту принадлежало 60% акций компании Quimicum, которая владеет имением, а Джоли – 40%, но в 2013 году актер отдал ей 10%, после чего их доли уравнялись. Отмечается, что на данный момент эксперты оценивают имение в $164 млн.

В исковом заявлении говорится, что бывшая жена Питта хочет извлечь выгоду из "невероятного количества работы, времени и денег", которое он вложил в имение.

В публикации отмечается, что по правилам Джоли должна была предложить покупку акций в первую очередь бывшему мужу, но она якобы "стремится продать его кому угодно, только не Питту". Представители актера заверили, что предпринимали попытки урегулировать конфликт мирным путем.