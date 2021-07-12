Джоли была замечена на закрытом концерте в компании 31-летнего канадского певца – СМИ

Обнародованные таблоидом снимки Джоли и The Weeknd совмещены в коллаж. При этом в описании самого микроблога отмечается, что "учетная запись не утверждает, что какая-либо опубликованная информация основана на действительности".
Издание подчеркивает, что это второе совместное появление пары на публике – ранее их видели вместе во время ужина.
Представители пары не комментируют публикации в СМИ об их совместном времяпровождении.
Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.
The Weeknd состоял в отношениях с американской моделью Беллой Хадид и американской певицей Селеной Гомес.