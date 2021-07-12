Джоли была замечена на закрытом концерте в компании 31-летнего канадского певца – СМИ

Обнародованные таблоидом снимки Джоли и The Weeknd совмещены в коллаж. При этом в описании самого микроблога отмечается, что "учетная запись не утверждает, что какая-либо опубликованная информация основана на действительности".

Издание подчеркивает, что это второе совместное появление пары на публике – ранее их видели вместе во время ужина.

Представители пары не комментируют публикации в СМИ об их совместном времяпровождении.