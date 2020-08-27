Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ

56-летний американский актер Брэд Питт совершил перелет на частном самолете в компании 27-летней немецкой модели Николь Потуральски. Снимки пары, сделанные в аэропорту Ле Бурже (Париж, Франция), 26 августа обнародовал таблоид TMZ.
На фото Питт и Потуральски запечатлены в защитных масках. Питт был одет в зеленую рубашку и брюки болотного цвета, а его спутница выбрала для перелета бежевые брюки, белую блузку и кожаную куртку.
Официальных комментариев по поводу отношений пары их представители не дали, пишет таблоид.
Brad Pitt Jets Off To South of France With Model Partner Nicole Poturalski https://t.co/hQyyomIm6p— TMZ (@TMZ) August 27, 2020
Потуральски снималась для обложек женских журналов Harper's Bazaar и Elle. В частности, модель появится на обложке сентябрьского номера немецкого издания Elle.
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September Issue 2020 !!!Could not be any prouder and more thankful for this amazing opportunity and Chance! Thank You @ellegermany @andreasortnerstudio @tinkavalerie and all othersПубликация от Nico (@nico.potur)
Брэд Питт является отцом шестерых детей, рожденных и усыновленных в браке с американской актрисой Анджелиной Джоли. Экс-супруги усыновили Меддокса (18 лет), Пакса (16 лет) и Захару (15 лет). Позже в браке родились дочь Шило (13 лет) и близнецы Нокс и Вивьен (11 лет). С бывшей женой у актера после развода отношения не сложились.