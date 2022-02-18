Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
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Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной

 
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Старынкевич: Мне хочется жить вне этой повестки
Старынкевич: Мне хочется жить вне этой повестки
Фото: starynkevich / Instagram

Строящая карьеру в Украине российская актриса Натали Старынкевич в программе ЖВЛ, которая вышла 17 февраля на "1+1", заявила, что не поддерживает политику своего государства.

"Я гражданка Российской Федерации, сижу напротив вас в прекрасном городе Киев, в Украине. Мне бы хотелось, чтобы я могла сидеть здесь, не думая о том, что я гражданка РФ, не испытывая за это чувство стыда. Я очень люблю свою страну, но я категорически не принимаю политику своего государства. Мне хочется жить вне этой повестки.

"Вы против политики [российского президента Владимира] Путина?" – уточнили у актрисы журналисты.

"Я не голосую за того президента, который сейчас управляет страной, в которой я родилась", – заявила актриса.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Старынкевич родилась в 1988 году в Москве. Актриса известна по главной роли в сериале украинского режиссера Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды", премьера которого состоялась на украинском канале СТБ в 2018 году.

Актриса разведена. Воспитывает сына и дочь.

Теги: Россия, Владимир Путин, политика, сериал, СТБ, Оксана Байрак, президент, актриса
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