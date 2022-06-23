Monatik рассказал, почему его мать в Луцке не приняла в своем доме переселенцев

Monatik о переселенцах: Если бы обратились, мы бы приняли Фото: monatik_official / Instagram

"Твои родственники принимали или принимают переселенцев?" – спросил у артиста ведущий Слава Демин.

"Ко мне или лично к маме не обращались. Но если бы обратились, мы бы приняли, – сказал он. – Были друзья, которые принимали".

Певец признался, что его друзей приняла у себя в Хмельницком украинская ведущая Леся Никитюк.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube