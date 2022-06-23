Monatik рассказал, почему его мать в Луцке не приняла в своем доме переселенцев

"Твои родственники принимали или принимают переселенцев?" – спросил у артиста ведущий Слава Демин.
"Ко мне или лично к маме не обращались. Но если бы обратились, мы бы приняли, – сказал он. – Были друзья, которые принимали".
Певец признался, что его друзей приняла у себя в Хмельницком украинская ведущая Леся Никитюк.
Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).
После нападения РФ артист выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве. Они снимают номер в отеле.
По словам артиста, в ближайшее время он планирует вернуться в Украину, а его семья останется за границей.