Monatik рассказал, что будет с его русскоязычным репертуаром

Monatik: Мне кажется, тратить время на прошлое не стоит. Надо создавать что-то новое Фото: monatik_official / Instagram

"Они были написаны в то время, подарили много хороших и правильных эмоций. Там песни о мечтах, надеждах, светлом будущем. Мне кажется, тратить время на прошлое не стоит. Надо создавать что-то новое. А те песни останутся песнями, которые я сильно люблю и которые полюбили миллионы людей", – сказал артист.

Он признался, что не исполняет свои русскоязычные хиты во время выступлений на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Monatik также отметил, что после войны написал одну песню на русском языке под названием "Молчунам".

"В первый месяц войны написалась песня, просто за секунду. Я не мог понять, почему люди, которые могут повлиять на большую аудиторию, делают вид, что войны нет. Ну вот появилась песня", – признался он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube