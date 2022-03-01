Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2022
 
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Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России

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Игги Поп и Imagine Dragons отменили запланированные выступления
Игги Поп и Imagine Dragons отменили запланированные выступления
Фото: iggypopofficial / Instagram, imaginedragons / Instagram

Зарубежные группы и рок-музыканты массово отказываются от выступлений в России после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Британская рок-группа Franz Ferdinand 1 марта в Instagram заявила об отмене выступлений в РФ.

"Мы отменяем наши концерты в России, запланированные на это лето. Единственная причина этого – вторжение в Украину Российского государства", – указано в подписи к публикации.

Американская рок-группа The Killers объявила, что не будет участвовать в фестивале Park Live, который должен пройти в июле в Москве. Об этом 28 февраля сообщало американское издание TMZ.

"The Killers подводят черту на песке и отказываются от предстоящего выступления в Москве, и все из-за российского вторжения в Украину", – отмечается в публикации.

Американский рокер Игги Поп также отказался от участия в Park Live. Об этом заявили организаторы концерта, сообщая, что купленные билеты будут действительны на возможные выступления артиста в будущем.

25 февраля о поддержке Украины и отмене концертов в России на своей странице в Instagram написала американская инди-рок-группа Imagine Dragons.

"В свете недавних событий мы с прискорбием сообщаем, что наши концерты в России и Украине отменяются до дальнейшего уведомления. Наши мысли – с Украиной и всеми остальными, страдающими от этой ненужной войны", – указано в подписи к публикации.

Американская панк-рок-группа Green Day не приедет на выступления в Москве из-за вторжения российских войск на территорию Украины. Об этом музыканты сообщали в Instagram Stories.

Латвийская рок-группа BrainStorm 28 февраля в своем Instagram-аккаунте написала слова поддержки в адрес Украины – "Украина, мы с тобой и молимся за тебя" и отменила гастрольный тур по России, который планировала провести в поддержку последнего альбома "Год без календаря".

Кроме того, в России не состоятся выступления американской альтернативной группы The Neighborhood, бельгийского музыканта Apashe и канадского рэпера Томми Джинезис.

Теги: война, фестиваль, концерт, рок-музыка, вторжение, Игги Поп, The Kills, The Killers, билеты, рэпер, Imagine Dragons, BrainStorm
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